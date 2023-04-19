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Данілов про "візит" Путіна на окуповані території України: там був двійник

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Попри російські заяви про нібито "візит" російського диктатора Володимира Путіна на окуповані території України, все вказує на те, що до Херсонської області приїздив його двійник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"По-перше, ніякий Путін там не був, це достеменно відома річ", - заявив Данілов.

Він нагадав, що перед зустріччю зі справжнім Путіним всі мають пройти щонайменше обов'язковий 10-14 денний карантин.

"Ми бачимо всі ці зустрічі. Якщо це зустріч з іноземними представниками, то відстань дотримується, щоб нічого не сталося з цим "терористом №1 у світі", - наголосив секретар РНБО.

Він зауважив, що Путін дуже боїться, щоб наскільки сильно ризикувати.

"Ніякого Путіна там не було. Звичайно, що там був двійник. Він людина-переляк. Він не міг приїхати в такий спосіб, це просто неможливо", - підкреслив Данілов.

Нагадаємо, 18 квітня російські пропагандисти заявили про нібито "візит" Путіна на окуповані території України.

Ми також повідомляли, що навіть під час ймовірного "візиту", російський диктатор знаходився щонайменше за 130 кілометрів від найближчих позицій наших воїнів.

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Війна Росії проти УкраїниОлексій ДаніловРНБО