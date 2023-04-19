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Данилов о "визите" Путина на оккупированные территории Украины: там был двойник

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Несмотря на российские заявления о якобы "визите" российского диктатора Владимира Путина на оккупированные территории Украины, все указывает на то, что в Херсонскую область приезжал его двойник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Во-первых, никакой Путин там не был, это доподлинно известная вещь", - заявил Данилов.

Он напомнил, что перед встречей с настоящим Путиным все должны пройти как минимум обязательный 10-14 дневный карантин.

"Мы видим все эти встречи. Если это встреча с иностранными представителями, то расстояние соблюдается, чтобы ничего не произошло с этим "террористом №1 в мире", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он отметил, что Путин очень боится, чтобы насколько сильно рисковать.

"Никакого Путина там не было. Конечно, там был двойник. Он человек-испуг. Он не мог приехать таким образом, это просто невозможно", - подчеркнул Данилов.

Напомним, 18 апреля российские пропагандисты заявили о якобы"визите" Путина на оккупированные территории Украины.

Мы также сообщали, что даже во время вероятного "визита", российский диктатор находился не менее 130 километров от ближайших позиций наших воинов.

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Война России против УкраиныАлексей ДаниловСНБО