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Данілов про відпрацювання українськими військовими нових озброєнь у Криму: Не виключаю

Фото: Секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Українські військові сьогодні відпрацьовують нові види озброєння. Не виключено, що їх можуть застосовувати у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання про те, що на тимчасово окупованому півострові останнім часом чутно вибухи у місцях скупчення російської техніки, посадовець вказав, що 13 квітня президент розповів про нові зразки озброєння, які виготовляє наш оборонно-промисловий комплекс.

"Тому якщо є відпрацювання того чи іншого озброєння, то це відбувається на нашій території. Можливо, у Криму і відбувалось відпрацювання нових видів цього озброєння. Не виключаю", - зазначив Данілов.

Водночас секретар РНБО додав, що, риючи окопи на узбережжі Чорного моря, росіяни "може щось там вангують собі і про щось здогадуються, але де і коли ми будемо, знає тільки обмежене коло осіб".

"Повірте, що скільки б вони там кілометрів не нарили окопів, їх це точно не врятує. Вони усі звідти підуть. Це лише питання часу", - підсумував посадовець.

Нагадаємо, 13 квітня у Криму чули вибухи. Місцеві кажуть, що звуки пролунали в районі скупчення російської техніки.

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КрымОлексій Данілов