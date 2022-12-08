Данілов відповів Меркель щодо переговорів з РФ: капітуляцію Путіна можна прийняти стоячи

Данілов відповів на заяву колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо переговорів України та РФ. Він дорікнув Меркель, нагадавши "Мінські угоди", які не привели до миру.

"Щоб закінчити війну, Україні не потрібен стіл переговорів, капітуляцію Путіна можна прийняти стоячи. P.S. Фрау брала участь у "Мінських угодах", результати відомі", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, Меркель заявила, що війна в Україні повинна закінчитися за столом переговорів, як і будь-який інший конфлікт.

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