Данилов ответил Меркель о переговорах с РФ: капитуляцию Путина можно принять стоя

Украине не требуется стол переговоров с Россией, ведь капитуляцию агрессора можно принять и стоя.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
Данилов ответил на заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу переговоров Украины и РФ. Он упрекнул Меркель, напомнив "Минские соглашения", не приведшие к миру.
"Чтобы закончить войну, Украине не нужен стол переговоров, капитуляцию Путина можно принять стоя. P.S. Фрау участвовала в "Минских соглашениях", результаты известны", - отметил Данилов.
Напомним, Меркель заявила, что война в Украине должна закончиться за столом переговоров, как и любой другой конфликт.
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