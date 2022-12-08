Данилов ответил Меркель о переговорах с РФ: капитуляцию Путина можно принять стоя

Данилов ответил на заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу переговоров Украины и РФ. Он упрекнул Меркель, напомнив "Минские соглашения", не приведшие к миру.

"Чтобы закончить войну, Украине не нужен стол переговоров, капитуляцию Путина можно принять стоя. P.S. Фрау участвовала в "Минских соглашениях", результаты известны", - отметил Данилов.

Напомним, Меркель заявила, что война в Украине должна закончиться за столом переговоров, как и любой другой конфликт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.