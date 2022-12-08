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Данилов ответил Меркель о переговорах с РФ: капитуляцию Путина можно принять стоя

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украине не требуется стол переговоров с Россией, ведь капитуляцию агрессора можно принять и стоя.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Данилов ответил на заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу переговоров Украины и РФ. Он упрекнул Меркель, напомнив "Минские соглашения", не приведшие к миру.

"Чтобы закончить войну, Украине не нужен стол переговоров, капитуляцию Путина можно принять стоя. P.S. Фрау участвовала в "Минских соглашениях", результаты известны", - отметил Данилов.

Напомним, Меркель заявила, что война в Украине должна закончиться за столом переговоров, как и любой другой конфликт.

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