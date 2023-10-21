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Данілов відкинув можливість припинення вогню в Україні за посередництва Китаю

Фото: секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Припинення вогню в Україні за посередництва Китаю неможливе. Україна не сяде за стіл переговорів, поки російські війська не покинуть окуповані території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в інтерв'ю Kyodo News.

Данілов прокоментував зміцнення зв'язків між Росією та Китаєм. На його думку, Москва "втратила свою незалежність і тепер змушена покладатися на такі країни, як Китай, Північна Корея та Іран". При цьому секретар РНБО відкинув можливість припинення вогню за посередництва Китаю.

"Немає жодних переговорів, доки Росія продовжує окупувати (українську) територію, включаючи Крим", - додав Данілов.

Він назвав російського диктатора Володимира Путіна "терористом", додавши, що "сучасний Гітлер на ім'я Путін убив 500 наших дітей".

Позиція Китаю щодо війни

Китайська влада офіційно заявляє, що нібито займає нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Також раніше Пекін запідозрили у постачанні зброї до Росії. Проте Китай спростовує цю інформацію. При цьому Пентагон нещодавно оприлюднив звіт, який доводить, що Росія масово закуповує у Китаї дрони, стрілецьку зброю та захисне спорядження.

Китай також не надає Україні військової допомоги, а російське вторгнення називає "конфліктом".

Проте Пекін заявив про своє бажання бути миротворцем та представив свій "мирний план", хоча його розкритикували в Україні, ЄС та США.

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Російська ФедераціяКитайВійна в УкраїніОлексій Данілов