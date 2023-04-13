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Данілов: Українські військові мають не один варіант розвитку подій на фронті

Фото: Секретар РНБО Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Будь-які припущення стосовно планів українських військових, зокрема контрнаступу, не мають ніякого підґрунтя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

Посадовець зазначив, що все вирішуватиметься в останній момент, коли буде ухвалюватися остаточне рішення.

"Наші захисники мають не один, не два, не три і не чотири варіанти розвитку подій на фронті, бо це залежить від багатьох факторів, що оцінюються кожного дня", - вказав Данілов.

За його словами, всі повинні розуміти, що в українського керівництва немає розмов тільки про контрнаступ.

"У нас є розуміння, що треба звільнити усі наші території до кордонів 1991 року. До того часу, поки ми це не зробимо, поки цього не зроблять наші ЗСУ, мова про закінчення війни йти не може", - додав секретар Ради національної безпеки.

Нагадаємо, глава Міноборони Олексій Резніков розповів, що Сили оборони готують контрнаступ, а слушний час для нього обиратиме Генштаб ЗСУ.

До слова, в ГУР МО попередили, що плани щодо контрнаступу є надсекретною інформацією, а остаточні рішення ухвалюватимуться у вирішальний момент з міркувань безпеки.

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Збройні сили УкраїниОлексій Данілов