Данілов: Українські військові мають не один варіант розвитку подій на фронті

Посадовець зазначив, що все вирішуватиметься в останній момент, коли буде ухвалюватися остаточне рішення.

"Наші захисники мають не один, не два, не три і не чотири варіанти розвитку подій на фронті, бо це залежить від багатьох факторів, що оцінюються кожного дня", - вказав Данілов.

За його словами, всі повинні розуміти, що в українського керівництва немає розмов тільки про контрнаступ.

"У нас є розуміння, що треба звільнити усі наші території до кордонів 1991 року. До того часу, поки ми це не зробимо, поки цього не зроблять наші ЗСУ, мова про закінчення війни йти не може", - додав секретар Ради національної безпеки.