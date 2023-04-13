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Данилов: Украинские военные имеют не один вариант развития событий на фронте

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Четверг 13 апреля 2023 23:55
Данилов: Украинские военные имеют не один вариант развития событий на фронте Фото: Секретарь СНБО Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Какие-либо предположения относительно планов украинских военных, в частности контрнаступления, не имеют под собой никакого основания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

Чиновник отметил, что все будет решаться в последний момент, когда будет приниматься окончательное решение.

"Наши защитники имеют не один, не два, не три и не четыре варианта развития событий на фронте, потому что это зависит от многих факторов, которые оцениваются каждый день", - указал Данилов.

По его словам, все должны понимать, что у украинского руководства нет разговоров только о контрнаступлении.

"У нас есть понимание, что надо освободить все наши территории до границ 1991 года. До тех пор пока мы это не сделаем, пока этого не сделают наши ВСУ, речь об окончании войны идти не может", - добавил секретарь Совета национальной безопасности.

Напомним, глава Минобороны Алексей Резников рассказал, что Силы обороны готовят контрнаступление, а удобное время для него будет выбирать Генштаб ВСУ.

К слову, в ГУР МО предупредили, что планы по контрнаступлению являются сверхсекретной информацией, а окончательные решения будут приниматься в решающий момент по соображениям безопасности.

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