Данілов про українські далекобійні ракети: у росіян буде палати

При цьому він наголосив, що Україна не воює з пересічними громадянами Росії.

"Те, що стосується нашої зброї, вона використовується суто по військових об'єктах згідно з всіма нормативно-правовими міжнародними правилами", - сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що українські війська не атакують дитячі садочки, лікарні або інші об'єкти, де є цивільні. Він наголосив, що саме в цьому принципова різниця між Україною і Росією, яка завдає ударів по цивільних об'єктах.

Данілов також розповів, що перший указ щодо ракетної програми був ще 1 березня 2020 року. А відповідне рішення РНБО з цього приводу готувалося ще у січні-лютому того ж року.

За його словами, розробка далекобійної зброї - це дуже складний процес.

"Для того, щоб вона була сучасна і давала відстань у тисячі кілометрів, - це потужна робота великих колективів", - зазначив секретар РНБО.

Він додав, що на сьогодні можна сказати, що Україна має результат.

"Повірте, що найближчим часом у декого буде палати. І палати буде в прямому сенсі цього слова", - наголосив Данілов.

Окрім того, за його словами, виробництво далекобійної зброї в Україні триває й дальність у 700 кілометрів - це не крайні її обмеження.

Українська далекобійна зброя

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові за допомогою далекобійної зброї вітчизняного виробництва змогли уразити ціль на відстані 700 км.

"Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів", - написав президент.

Про це у Мінстратегпромі доповіли на щоденному селекторному засіданні.

Пізніше Зеленський заявив, що дав завдання виготовляти зброю, дальність ураження якої буде понад 700 кілометрів.