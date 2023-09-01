UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Данілов про українські далекобійні ракети: у росіян буде палати

Фото: секретар РНБО України Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росіяни вже періодично відчувають на собі українську далекобійну зброю, і найближчим часом в окупантів буде ще більше палати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

При цьому він наголосив, що Україна не воює з пересічними громадянами Росії.

"Те, що стосується нашої зброї, вона використовується суто по військових об'єктах згідно з всіма нормативно-правовими міжнародними правилами", - сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що українські війська не атакують дитячі садочки, лікарні або інші об'єкти, де є цивільні. Він наголосив, що саме в цьому принципова різниця між Україною і Росією, яка завдає ударів по цивільних об'єктах.

Данілов також розповів, що перший указ щодо ракетної програми був ще 1 березня 2020 року. А відповідне рішення РНБО з цього приводу готувалося ще у січні-лютому того ж року.

За його словами,  розробка далекобійної зброї - це дуже складний процес.

"Для того, щоб вона була сучасна і давала відстань у тисячі кілометрів, - це потужна робота великих колективів", - зазначив секретар РНБО. 

Він додав, що на сьогодні можна сказати, що Україна має результат.

"Повірте, що найближчим часом у декого буде палати. І палати буде в прямому сенсі цього слова", - наголосив Данілов.

Окрім того, за його словами, виробництво далекобійної зброї в Україні триває й дальність у 700 кілометрів - це не крайні її обмеження.

Українська далекобійна зброя

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові за допомогою далекобійної зброї вітчизняного виробництва змогли уразити ціль на відстані 700 км.

"Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів", - написав президент.

Про це у Мінстратегпромі доповіли на щоденному селекторному засіданні.

Пізніше Зеленський заявив, що дав завдання виготовляти зброю, дальність ураження якої буде понад 700 кілометрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБОракетиОлексій ДаніловВійна Росії проти України