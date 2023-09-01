Данилов об украинских дальнобойных ракетах: у россиян будет пылать

При этом он подчеркнул, что Украина не сражается с рядовыми гражданами России.

"То, что касается нашего оружия, оно используется сугубо по военным объектам согласно всем нормативно-правовым международным правилам", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что украинские войска не атакуют детские сады, больницы или другие объекты, где есть гражданские. Он подчеркнул, что именно в этом принципиальная разница между Украиной и Россией, которая наносит удары по гражданским объектам.

Данилов также рассказал, что первый указ по ракетной программе был еще 1 марта 2020 года. А соответствующее решение СНБО на этот счет готовилось еще в январе-феврале того же года.

По его словам, разработка дальнобойного оружия - это очень сложный процесс.

"Для того чтобы она была современной и давала расстояние в тысячи километров, - это мощная работа больших коллективов", - отметил секретарь СНБО.

Он добавил, что на сегодняшний день можно сказать, что Украина имеет результат.

"Поверьте, что в ближайшее время у некоторых будет пылать. И пылать будет в прямом смысле этого слова", - подчеркнул Данилов.

Кроме того, по его словам, производство дальнобойного оружия в Украине продолжается и дальность в 700 километров - это не крайние его ограничения.

Украинское дальнобойное оружие

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные с помощью дальнобойного оружия отечественного производства смогли поразить цель на расстоянии 700 км.

"Успешное применение нашего дальнобойного оружия:цель поражена в 700 километрах", - написал президент.

Об этом в Минстратегпроме сообщили на ежедневном селекторном заседании.

Позже Зеленский заявил, что дал задание производить оружие, дальность поражения которого будет более 700 километров.