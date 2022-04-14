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Данилов: Украина готовилась к нападению России, но ожидала его 22 февраля

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Киев, Четверг 14 апреля 2022 18:53
Данилов: Украина готовилась к нападению России, но ожидала его 22 февраля Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина готовилась к нападению России. Он отметил, что вторжение ожидали на два дня раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Данилова BBC.

"Мы готовились, наше общество готовилось, и все готовились, то, что уже 50-й день мы держим оборону (является доказательством - ред.). Никакая разведка мира не давала нашей стране больше 21 дня", - сказал Данилов.

По его словам, изначально ожидалось, что нападение России произойдет 22-го, а не 24 февраля. Секретарь СНБО добавил, что никто не ожидал российского вторжения из Беларуси. Он отметил, что такой вариант обсуждался, но в итоге посчитали, что атаки с белорусской территории не будет.

"Но случилось, как случилось", - посетовал Данилов.

Напомним, Россия напала на Украину ранним утром 24 февраля. Украинцы защищают свою землю уже 50-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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