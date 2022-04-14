Данілов: Україна готувалася до нападу Росії, але очікувала його 22 лютого
Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Україна готувалася до нападу Росії. Він зазначив, що вторгнення очікували на два дні раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Данілова BBC.
"Ми готувалися, наше суспільство готувалося, і всі готувалися, те, що вже 50-й день ми тримаємо оборону (є доказом - ред.). Ніяка розвідка світу не давала нашій країні більше ніж 21 дня", - сказав Данілов.
За його словами, спочатку очікувалося, що напад Росії відбудеться 22-го, а не 24 лютого. Секретар РНБО додав, що ніхто не очікував російського вторгнення з Білорусі. Він зазначив, що такий варіант обговорювався, але в підсумку порахували, що атаки з білоруської території не буде.
"Але сталося, як сталося", - поскаржився Данілов.
Нагадаємо, Росія напала на Україну рано вранці 24 лютого. Українці захищають свою землю вже 50-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.
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