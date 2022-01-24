Данилов об угрозе вторжения РФ: нет поводов для паники

Секретарь СНБО Алексей Данилов высказался относительно слухов о возможном полномасштабном вторжении на территорию Украины со стороны Российской Федерации. Призвал сохранять спокойствие, поскольку ситуация является контролируемой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова во время брифинга.
"Ситуация какая есть, она является вполне для нас понятной. Нет никаких на сегодняшний день поводов для того, чтобы мы с вами паниковали. Я бы просил чтобы мы все были с вами в покое", - заявил Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что ситуация вокруг агрессии со стороны Российской Федерации является контролируемой, в связи с чем важно сохранять спокойствие.
"Ситуация абсолютно контролируема. Для нас не есть ничего нового в том, что на сегодняшний день происходит. Я хочу чтобы мы все с вами понимали: у каждой страны есть свои задачи, каждая страна заботится о своей стране. Когда происходят те или иные вещи - мы должны с вами прежде всего анализировать спокойно и сделать выводы для нашей страны", - добавил Данилов.