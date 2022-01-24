Данилов об угрозе вторжения РФ: нет поводов для паники

"Ситуация какая есть, она является вполне для нас понятной. Нет никаких на сегодняшний день поводов для того, чтобы мы с вами паниковали. Я бы просил чтобы мы все были с вами в покое", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что ситуация вокруг агрессии со стороны Российской Федерации является контролируемой, в связи с чем важно сохранять спокойствие.

"Ситуация абсолютно контролируема. Для нас не есть ничего нового в том, что на сегодняшний день происходит. Я хочу чтобы мы все с вами понимали: у каждой страны есть свои задачи, каждая страна заботится о своей стране. Когда происходят те или иные вещи - мы должны с вами прежде всего анализировать спокойно и сделать выводы для нашей страны", - добавил Данилов.