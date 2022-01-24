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Данілов про загрозу вторгнення РФ: немає приводів для паніки

Автор: Сергій Пишкін

Секретар РНБО Олексій Данілов висловився щодо чуток про можливе повномасштабне вторгнення на територію України з боку Російської Федерації. Закликав зберігати спокій, оскільки ситуація є контрольованою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова під час брифінгу.

"Ситуація яка є, вона є цілком для нас зрозумілою. Немає ніяких на сьогоднішній день приводів для того, щоб ми з вами панікували. Я б просив щоб ми усі були з вами в спокої", - заявив Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що ситуація навколо агресії з боку Російської Федерації є контрольованою, у зв'язку з чим важливо зберігати спокій.

"Ситуація є абсолютно контрольованою. Для нас не є нічого нового у тому, що на сьогоднішній день відбувається. Я хочу щоб ми усі з вами розуміли: у кожної країни є свої завдання, кожна країна дбає про свою країну. Коли відбуваються ті, чи інші речі - ми маємо з вами перш за все аналізувати спокійно й зробити висновки для нашої країни", - додав Данілов.

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РНБООлексій Данілов