Данілов про загрозу вторгнення РФ: немає приводів для паніки

Секретар РНБО Олексій Данілов висловився щодо чуток про можливе повномасштабне вторгнення на територію України з боку Російської Федерації. Закликав зберігати спокій, оскільки ситуація є контрольованою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова під час брифінгу.
"Ситуація яка є, вона є цілком для нас зрозумілою. Немає ніяких на сьогоднішній день приводів для того, щоб ми з вами панікували. Я б просив щоб ми усі були з вами в спокої", - заявив Данілов.
Секретар РНБО зауважив, що ситуація навколо агресії з боку Російської Федерації є контрольованою, у зв'язку з чим важливо зберігати спокій.
"Ситуація є абсолютно контрольованою. Для нас не є нічого нового у тому, що на сьогоднішній день відбувається. Я хочу щоб ми усі з вами розуміли: у кожної країни є свої завдання, кожна країна дбає про свою країну. Коли відбуваються ті, чи інші речі - ми маємо з вами перш за все аналізувати спокійно й зробити висновки для нашої країни", - додав Данілов.