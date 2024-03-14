Данілов про удари по РФ: Якщо ми добралися до Рязані, то це ще не рекорд

"Якщо ми добралися вже до Рязані сьогодні, то це ще далеко не наш рекорд. Повірте, далі буде, і ми не будемо зупинятися", - сказав Данілов у коментарі виданню.

Також він зауважив, що Україна ні з ким не буде узгоджувати подібні цілі.

"Більше того, ні з ким не будемо узгоджувати, які цілі будемо накривати в РФ, що стосується військово-промислового комплексу, того, що живить російську армію – воно все буде знищуватися", – заявив секретар РНБО.

Щодо бойових дій, які ведуть на території РФ Легіон "Свобода Росії", "Російський добровольчий корпус" і "Сибірський батальйон", Данілов сказав: "У Росії якесь там волевиявлення, і поїхали ці люди проголосувати. Звичайна практика. Це ж громадяни РФ, з паспортами Росії й мають право".