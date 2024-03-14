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Данилов об ударах по РФ: Если мы добрались до Рязани, то это еще не рекорд

Фото: Секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Вадим Ребрина

Украина будет продолжать наносить удары по объектам российского военно-промышленного комплекса. Атака на объект в Рязани, которая граничит с Московской областью – не рекорд, заверил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

"Если мы добрались уже до Рязани сегодня, то это еще далеко не наш рекорд. Поверьте, дальше будет, и мы не будем останавливаться", - сказал Данилов в комментарии изданию.

Также он отметил, что Украина ни с кем не будет согласовывать подобные цели.

"Более того, ни с кем не будем согласовывать, какие цели будем накрывать в РФ, что касается военно-промышленного комплекса, питающего российскую армию - оно все будет уничтожаться", - заявил секретарь СНБО.

Относительно боевых действий, которые ведут на территории РФ Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Сибирский батальон", Данилов сказал: "В России какое-то волеизъявление, и поехали эти люди проголосовать. Обычная практика. Это же граждане РФ, с паспортами России и вправе".

Напомним, 13 марта в Рязани беспилотники атаковали нефтезавод. Вспыхнул масштабный пожар.

Это уже не первая пораженная цель на территории РФ.

По данным Bloomberg, за последние два дня в РФ были повреждены объекты, составляющие более 10% нефтеперерабатывающих мощностей.

Цены на нефть в Азии выросли 14 марта, чему способствовал высокий спрос в США, а также опасения по поставкам после атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы.

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СНБОВПКВойна в УкраинеАлексей Данилов