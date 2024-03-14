Данилов об ударах по РФ: Если мы добрались до Рязани, то это еще не рекорд

"Если мы добрались уже до Рязани сегодня, то это еще далеко не наш рекорд. Поверьте, дальше будет, и мы не будем останавливаться", - сказал Данилов в комментарии изданию.

Также он отметил, что Украина ни с кем не будет согласовывать подобные цели.

"Более того, ни с кем не будем согласовывать, какие цели будем накрывать в РФ, что касается военно-промышленного комплекса, питающего российскую армию - оно все будет уничтожаться", - заявил секретарь СНБО.

Относительно боевых действий, которые ведут на территории РФ Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Сибирский батальон", Данилов сказал: "В России какое-то волеизъявление, и поехали эти люди проголосовать. Обычная практика. Это же граждане РФ, с паспортами России и вправе".