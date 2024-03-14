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Удари дронів по російських НПЗ викликали зростання світових цін на нафту

Україна, Четвер 14 березня 2024 08:20
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Удари дронів по російських НПЗ викликали зростання світових цін на нафту Фото: ЄС готує найслабший пакет санкцій (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту в Азії зросли 14 березня, чому сприяв високий попит у США, а також побоювання щодо постачання після атак України на російські нафтопереробні заводи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на 0,2%, до 84,2 доларів за барель нафта марки WTI подорожчала на 0,2% до $79,9. Обидва контракти зросли 13 березня приблизно на 3% до чотиримісячного максимуму на тлі підвищеного попиту в США та підвищеного геополітичного ризику.

"Сильний експорт продукції зі США призвів до падіння запасів бензину до тримісячного мінімуму. Ринок також відреагував на геополітичні ризики, що зростають, після того, як український безпілотник атакував російський нафтопереробний завод", - заявили аналітики ANZ.

Підтримуючи попит, США закупили близько 3,25 млн барелів нафти для Стратегічного нафтового резерву країни з постачанням у серпні.

Удари по російських НПЗ

Тим часом 13 березня другий день поспіль продовжувалися удари українських дронів по російських нафтопереробних об'єктах.

Після серйозного пошкодження НПЗ "Лукойлу" в Нижньому Новгороді 12 березня дрони атакували НПЗ у Ростовській та Рязанській областях.

У Рязані атака безпілотника викликала пожежу на нафтопереробному заводі "Роснефти". Два анонімні джерела повідомили Reuters, що нафтопереробний завод був змушений закрити дві установки первинної переробки нафти.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 12 березня заявив, що дрони українського виробництва ефективно працюють по важливих об'єктах ворога на території Росії,

Джерела РБК-Україна в Силах оборони повідомили, що нафтопереробний завод у Нижньому Новгороді був атакований дронами Головного управління розвідки Міноборони України.

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