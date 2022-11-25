Данілов про удари по енергетичних об'єктах: РФ веде "героїчну" боротьбу з ГЕС та ТЕЦ
"Друга трансформаторна армія" веде "героїчну" боротьбу з ГЕС та ТЕЦ, але Україна переможе і на цьому енергетичному фронті.
"Друга трансформаторна армія" веде "героїчну" боротьбу з ГЕС та ТЕЦ, але Україна переможе і на цьому енергетичному фронті.
"Друга трансформаторна армія" веде "героїчну" боротьбу з ГЕС та ТЕЦ, але Україна переможе і на цьому енергетичному фронті.
"Друга трансформаторна армія" – тепер офіційно про росармію, яка щодня веде "героїчну" боротьбу з українськими ГЕС та ТЕЦ. Ці покидьки вже намагалися позбавити нас пального, а світ – зерна. Впораємося і з цим енергетичним фронтом. Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, після останньої ракетної атаки енергетики забезпечили вже понад 70% потреб споживання України. Але ремонтні роботи продовжуються, тому по всій країні продовжують відключення.
Також ми писали, як Росія вибирає цілі для атак та які енергооб'єкти можуть стати наступними. У РФ знають, як працює енергетична система України, тож прицільно б'є по інфраструктурі.
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