ua ru
Пт, 25 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Данілов про удари по енергетичних об'єктах: РФ веде "героїчну" боротьбу з ГЕС та ТЕЦ

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 25 листопада 2022 19:50
Данілов про удари по енергетичних об'єктах: РФ веде "героїчну" боротьбу з ГЕС та ТЕЦ Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

"Друга трансформаторна армія" веде "героїчну" боротьбу з ГЕС та ТЕЦ, але Україна переможе і на цьому енергетичному фронті.

"Друга трансформаторна армія" веде "героїчну" боротьбу з ГЕС та ТЕЦ, але Україна переможе і на цьому енергетичному фронті.

"Друга трансформаторна армія" веде "героїчну" боротьбу з ГЕС та ТЕЦ, але Україна переможе і на цьому енергетичному фронті.

"Друга трансформаторна армія" – тепер офіційно про росармію, яка щодня веде "героїчну" боротьбу з українськими ГЕС та ТЕЦ. Ці покидьки вже намагалися позбавити нас пального, а світ – зерна. Впораємося і з цим енергетичним фронтом. Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після останньої ракетної атаки енергетики забезпечили вже понад 70% потреб споживання України. Але ремонтні роботи продовжуються, тому по всій країні продовжують відключення.

Також ми писали, як Росія вибирає цілі для атак та які енергооб'єкти можуть стати наступними. У РФ знають, як працює енергетична система України, тож прицільно б'є по інфраструктурі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО Олексій Данілов Вторгнення Росії до України
NEWS
Шмигаль заспокоїв українців: допомоги Заходу вистачить на пенсії і зарплати у 2023
Шмигаль заспокоїв українців: допомоги Заходу вистачить на пенсії і зарплати у 2023
DAILY
На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України