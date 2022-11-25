Данилов об ударах по энергетических объектах: РФ ведет "героическую" борьбу с ГЭС и ТЭЦ

"Вторая трансформаторная армия" ведет "героическую" борьбу с ГЭС и ТЭЦ, но Украина победит и на этом энергетическом фронте.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Вторая трансформаторная армия" – теперь официально о росармии, которая каждый день ведет "героическую" борьбу с украинскими ГЭС и ТЭЦ. Эти подонки уже пробовали лишить нас горючего, а мир – зерна. Справимся и с этим энергетическим фронтом. Все будет Украина!", - говорится в сообщении.

Напомним, после последней ракетной атаки энергетики обеспечили уже более 70% потребностей потребления в Украине. Но ремонтные работы продолжаются, поэтому по всей стране продолжают отключение.

Также мы писали, как Россия выбирает цели для атак и какие энергообъекты могут стать следующими. В РФ знают, как работает энергетическая система Украины, поэтому прицельно бьет по инфраструктуре.

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