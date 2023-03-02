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Данілов про терміни завершення війни: не все залежить від нас

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Строки завершення війни Росії проти України не можна назвати точними. Бо закінчення війни залежить не лише від української сторони.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Сьогодні відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій як завжди проговорювали військові питання. Розуміємо, що відбувається. Я не можу зараз сказати чи це буде місяць, чи два, чи півроку, чи трошки більше (мова про тривалість війни - ред.). Маємо на увазі, що не все залежить від нас", – заявив він.

За його словами, зараз ключовою є допомога від партнерів.

"Маємо розуміння, що допомога від наших партнерів є ключовою. Зараз допомога йде і вона збільшується... Ну і звісно буде залежати від наших Збройних сил. Я точно знаю, що вони нас не підведуть", - заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше головний радник головнокомандувача ЗСУ генерал Віктор Назаров заявив, що війна в Україні може тривати ще щонайменше один рік.

Раніше глава ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що на Україну з середини і до кінця весни чекають вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні.

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Олексій ДаніловВійна Росії проти України