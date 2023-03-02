Данилов о сроках завершения войны: не все зависит от нас

"Сегодня состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой как всегда проговаривали военные вопросы. Понимаем, что происходит. Я не могу сейчас сказать будет ли это месяц, или два, или полгода, или немножко больше (речь о продолжительности войны - ред.). Имеем в виду, что не все зависит от нас", - заявил он.

По его словам, сейчас ключевой является помощь от партнеров.

"Есть понимание, что помощь от наших партнеров является ключевой. Сейчас помощь идет и она увеличивается... Ну и конечно будет зависеть от наших Вооруженных сил. Я точно знаю, что они нас не подведут", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, ранее главный советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров заявил, что война в Украине может продлиться еще как минимум один год.

Ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украину с середины и до конца весны ждут решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.

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