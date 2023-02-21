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Данілов про терміни початку наступу України: рішення приймає президент на Ставці

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна піде в наступ відвойовувати свої терторії тільки після того як відповідне рішення прийме президент на Ставці верховного головнокомандувача.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі національного телемарафну.

Данілов зауважив, що кожне рішення про подальші дії української армії приймаються виключно на Ставці.

"Наступ (України - ред.) буде відбуватися тоді, коли на Ставці президент прийме відповідне рішення по тих доповідях наших військових та розвідки. Рішення, коли робити наступ на тому чи іншому напрямку, буде приймати Ставка верховного головнокомандувача нашої країни", - сказав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США радять Україні готуватися до контрнаступу у війні проти Росії, адже зброя та допомога від західних партнерів зараз надходить вільно.

При цьому у Пентагоні очікують, що навесні українські бійці перейдуть у контрнаступ.

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