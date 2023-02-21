Данилов о сроках начала наступления Украины: решение принимает президент на Ставке

Украина пойдет в наступление отвоевывать свои территории только после того, как соответствующее решение примет президент на Ставке верховного главнокомандующего.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире национального телемарафна.

"Наступление (Украина - ред.) будет происходить тогда, когда на Ставке президент примет соответствующее решение по тем докладам наших военных и разведки. Решение, когда делать наступление на том или ином направлении, будет принимать Ставка верховного главнокомандующего нашей страны", - сказал он.

Данилов отметил, что каждое решение о дальнейших действиях украинской армии принимается исключительно на Ставке.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США советуют Украине готовиться к контрнаступлению в войне против России, ведь оружие и помощь от западных партнеров сейчас поступают свободно.

При этом в Пентагоне ожидают, что весной украинские бойцы перейдут в контрнаступление

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