Данілов про таємну допомогу Україні від партнерів: росіяни навіть не уявляють

Росія не уявляє нічого про ту допомогу, яку надають Україні її партнери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі програми "Є питання".
Данілов підкреслив, що не про всю допомогу наразі можна розповідати. Прийде час. І тоді, якщо країни скажуть, що можна публічно говорити про ту допомогу, то й Україна розповість.
"Я можу сказати, що росіяни навіть не уявляють, що їх чекає після нашої перемоги, коли почують про зброю, яку дають нам наші партнери", - зазначив секретар РНБО.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що секретар РНБО України Олексій Данілов порадив Кремлю якнайшвидше виконати всі десять умов президента Володимира Зеленського.
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