Данилов о тайной помощи Украине от партнеров: россияне даже не представляют

Россия не представляет ничего о помощи, которую оказывают Украине ее партнеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире программы "Есть вопросы".

Данилов подчеркнул, что не обо всей помощи пока можно рассказывать. Придет время. И тогда, если страны скажут, что можно публично говорить о той помощи, то и Украина расскажет.

"Я могу сказать, что россияне даже не представляют, что их ждет после нашей победы, когда услышат об оружии, которое дают нам наши партнеры", - отметил секретарь СНБО.