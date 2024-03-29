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Данілов стане послом в Молдові, - Зеленський

Фото: Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов стане послом України у Молдові.

Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

Зеленський розповів, що погодив кандидатуру Данілова як нового посла України в Республіці Молдова.

"Він говорив мені саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну. Для нас Молдова є надзвичайно вагомою державою - і з погляду безпекових викликів у регіоні, і з погляду нашої двосторонньої взаємодії", - сказав Зеленський.

Кадрові зміни

Нагадаємо, 26 березня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. На цю посаду призначили Олега Іващенка.

Своєю чергою Зеленський призначив колишнього главу зовнішньої розвідки Литвиненка на посаду секретаря РНБО. Раніше цю посаду обіймав Олексій Данілов.

Зеленський вже представив нового очільника зовнішньої розвідки та назвав головні задачі Служби.

Що відомо про Данілова і чим він займався крім РНБО - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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