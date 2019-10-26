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Данілов став головою Національного центру кібербезпеки

Новини » Політика    26.10.2019 - 16:07
Данілов став головою Національного центру кібербезпеки
Фото: Олексій Данилов (Уніан)

Раніше цю посаду обіймав Олександр Данилюк

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов очолив Національний координаційний центр кібербезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу глави держави.

Відповідний указ №771/2019 президент Володимир Зеленський підписав 25 жовтня.

"На зміну статті 2 Указу Президента України від 7 червня 2016 року № 242 "Про Національний координаційний центр кібербезпеки" (зі зміною, внесеною Указом від 19 червня 2019 року № 415) призначити Данілова Олексія Мячеславовича - Секретаря Ради національної безпеки і оборони України - керівником Національного координаційного центру кібербезпеки", - сказано в документі.

Наголошується, що указ набирає чинності з дня його опублікування..

Нагадаємо, РНБО планує найближчим часом розробити зміни в стратегію кіберзахисту України. Розробкою змін займаються фахівці як з профільних державних структур, так і представники приватного сектору.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України. Він ввів у персональний склад РНБО нового секретаря РНБО Олексія Данилова, голову Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова, заступника голови СБУ - начальника управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Владислава Бухарева.

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