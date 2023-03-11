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Данілов спрогнозував ефект від оборони Бахмута для України в найближчому майбутньому

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Оборона Бахмута буде корисною для України та армії вже найближчим часом, оскільки там знищується величезна кількість окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

За його словами, вчора, 10 березня, відбулося одне з найдовших засідань Ставки верховного головнокомандувача - воно тривало майже 3 години. Ключовою темою обговорень стала ситуація навколо Бахмута та на інших ділянках фронту. Нині цьому приділяється ключова увага.

Данілов підтвердив, що бої вже йдуть на околицях та в деяких місцях усередині міста. Але захисники продовжують боронити Бахмут від окупації.

"Ви навіть не можете уявити, наскільки це буде нам корисно, для країни та нашої армії в найближчому майбутньому. Там перелопачується величезна кількість мерзоти, яка увірвалася на нашу територію. Як доповідав Сирський (командувач Сухопутними військами Олександр Сирський - ред.), там усіяно все трупами цих росіян, "вагнерівців" їх ніхто не забирає, тому що вони нікому не потрібні", - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що минулої доби українські військові знищили понад півсотні окупантів у районі Бахмута.

Також ми писали, що, за словами Сирського, оборона Бахмута зараз ламає всі плани російських окупантів і не дозволяє їм йти далі.

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