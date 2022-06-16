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Данилов сообщил, где находятся большинство пленных защитников Мариуполя

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Большинство защитников Мариуполя находятся на временно оккупированной территории Донецкой области. Ведутся переговоры об их освобождении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря РНБО Алексея Данилова во время телемарафона.

По его словам, в плену у "ДНР" находятся гораздо больше, чем 200 бойцов.

"Еще раз подчеркиваю: количество людей это не 100 и не 200 человек, это гораздо больше. И поэтому сказать, что все там находятся, мы не можем. Мы точно можем сказать, что подавляющее большинство, может и все, находятся на территории Донецкой области", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что на тему освобождения или обмена нужно говорить острожно, чтобы не сорвать переговоры.

"Будем ждать, чтобы те договоренности, которые есть, обязательно были выполнены. И все ребята и девушки, которые сегодня в плену, которые прошли Мариуполь, обязательно вернулись живыми и здоровыми", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, 2 июня Украина и Россия провели обмен телами погибших военнослужащих в формате "160 на 160".

Как отметил брат одного из пропавших без вести бойца "Азова", в военный госпиталь в Киеве были доставлены как минимум два грузовика с телами, часть из которых сильно обгорела.

Согласно последним данным, в российском плену находятся 2 439 защитников Мариуполя.

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МариупольАзов