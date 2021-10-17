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Данилов о санкциях против "воров в законе": людей внесли не по ошибке, но с ошибками

Автор: Валерия Полищук

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в санкционный список "воров в законе" внесли 108 человек не по ошибке, а с ошибками в данных. Он объяснил, что ошибки были допущены в фамилиях фигурантов списка санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

"

По его словам,

Напомним, ранее Данилов заверил, что ошибки относительно 108 человек уже исправлены. По его словам, 8 чиновников, причастных к формированию санкционных списков, были наказаны. Часть из них уволили из рядов МВД, еще двух понизили в должностях в министерстве. В то же время имен этих людей он не назвал.

Кроме того, в Офисе президента устанавливаются обстоятельства внесения в санкционный список более ста человек, которых по ошибке причислили к "ворам в законе".

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Алексей ДаниловСНБОСанкции