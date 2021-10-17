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Санкций против "воров в законе": в ОП выяснят, как в списке появились ошибки

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Киев, Воскресенье 17 октября 2021 00:23
Санкций против "воров в законе": в ОП выяснят, как в списке появились ошибки Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Офисе президента сейчас устанавливаются обстоятельства внесения в санкционный список более ста человек, которых по ошибке причислили к "ворам в законе". В том числе проверяется, могли ли такие действия быть умышленными.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу заявил, что в решении Совета национальной безопасности, которое касалось санкций в отношении уголовных авторитетов, была допущена ошибка относительно 108 человек.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал отказаться от спекулятивных оценок тех или иных санкционных решений. По его словам, при подготовке указанных материалов нарушения были допущены сотрудниками МВД, когда ведомство возглавлял Арсен Аваков.

По словам Подоляка, на данный момент в полном объеме устанавливаются конкретные обстоятельства, как допускались нарушения, и проверяется, были ли они умышленными.

"Эта проверка еще не закончилась", - отметил он.

В ОП пообещали, что впоследствии СНБО проинформирует о результатах проверки.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что ошибки относительно 108 человек уже исправлены. По его словам, 8 чиновников, причастных к формированию санкционных списков, были наказаны. Часть из них уволили из рядов МВД, еще двух понизили в должностях в министерстве. В то же время имен этих людей он не назвал.

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