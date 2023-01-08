Данілов розповів, у якому місті Росія планує виробляти іранські дрони

"Одне з міст - це Тольятті, де вони збираються все це робити, є й інші міста. Наша розвідка по багатьох питаннях працює просто бездоганно, і ми заздалегідь розуміємо, які кроки вони можуть для себе відпрацьовувати", - сказав він.

За словами Данілова, наразі невідомо, яким чином росіяни збираються отримувати запчастини, необхідні для безпілотників.

"Коли ми почали збивати іранські дрони, ми звернули увагу на комплектацію певних компаній, які не мали б поставляти ці комплектувальні до Ірану. Як вони там опинилися - цим питанням займаються багато розвідок", - сказав він.

При цьому секретар РНБО вважає, що компанії не будуть продовжувати поставки після того, як це стало публічно відомо.

"Тоді з чого будуть складати свої дрони - це велике питання", - додав Данілов.

Нагадаємо, іранські дрони містять іноземні, зокрема й американські компоненти. У розвідці пояснили, як вони там опинилися.

Аналітики ISW повідомляли, що Росія налагоджує з Іраном маршрут для безперебійного постачання зброї.

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