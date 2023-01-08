UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Данілов розповів, у якому місті Росія планує виробляти іранські дрони

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Є декілька міст, де Росія планує виготовляти іранські безпілотники, які вона використовує у війні проти України. Одним із них є Тольятті.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі телемарафону.

"Одне з міст - це Тольятті, де вони збираються все це робити, є й інші міста. Наша розвідка по багатьох питаннях працює просто бездоганно, і ми заздалегідь розуміємо, які кроки вони можуть для себе відпрацьовувати", - сказав він.

За словами Данілова, наразі невідомо, яким чином росіяни збираються отримувати запчастини, необхідні для безпілотників.

"Коли ми почали збивати іранські дрони, ми звернули увагу на комплектацію певних компаній, які не мали б поставляти ці комплектувальні до Ірану. Як вони там опинилися - цим питанням займаються багато розвідок", - сказав він.

При цьому секретар РНБО вважає, що компанії не будуть продовжувати поставки після того, як це стало публічно відомо.

"Тоді з чого будуть складати свої дрони - це велике питання", - додав Данілов.

Нагадаємо, іранські дрони містять іноземні, зокрема й американські компоненти. У розвідці пояснили, як вони там опинилися.

Аналітики ISW повідомляли, що Росія налагоджує з Іраном маршрут для безперебійного постачання зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій ДаніловІранВійна Росії проти України