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Данилов рассказал, в каком городе Россия планирует производить иранские дроны

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Есть несколько городов, где Россия планирует производить иранские беспилотники, которые она использует в войне против Украины. Одним из них является Тольятти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона.

"Один из городов - это Тольятти, где они собираются все это делать, есть и другие города. Наша разведка по многим вопросам работает просто безупречно, и мы заранее понимаем, какие шаги они могут для себя отрабатывать", - сказал он.

По словам Данилова, неизвестно, каким образом россияне собираются получать запчасти, необходимые для беспилотников.

"Когда мы начали сбивать иранские дроны, мы обратили внимание на комплектацию определенных компаний, которые не должны поставлять эти комплектующие в Иран. Как они там оказались - этим вопросом занимаются многие разведки", - сказал он.

При этом секретарь СНБО считает, что компании не будет продолжать поставки после того, как это стало публично известно.

"Тогда из чего будут собирать свои дроны - это большой вопрос", - добавил Данилов.

Напомним, иранские дроны содержат иностранные, в том числе американские компоненты. В разведке объяснили, как они там оказались.

Аналитики ISW сообщали, что Россия налаживает с Ираном маршрут для бесперебойной поставки оружия.

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Алексей ДаниловИранВойна России против Украины