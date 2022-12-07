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Данілов розповів, коли ЗСУ зайдуть у Луганськ, Донецьк і Севастополь: Зима - ключовий етап війни

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Середа 07 грудня 2022 03:18
Данілов розповів, коли ЗСУ зайдуть у Луганськ, Донецьк і Севастополь: Зима - ключовий етап війни Фото: Секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Збройні сили України зайдуть до Луганська, Донецька та Севастополя навесні 2023 року. Ключовим етапом у війні стане зима.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter секретаря РНБО Олексія Данілова.

"6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку та Луганську", - зазначив посадовець.

Данілов вказав, що ключовим етапом Великої війни за Незалежність нашої держави стане зимовий період.

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов запевнив, що програш Росії у війні проти України - це вже вирішене питання.

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Олексій Данілов Війна Росії проти України
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Данілов розповів, коли ЗСУ зайдуть у Луганськ, Донецьк і Севастополь: Зима - ключовий етап війни
Данілов розповів, коли ЗСУ зайдуть у Луганськ, Донецьк і Севастополь: Зима - ключовий етап війни
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