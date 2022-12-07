Данілов розповів, коли ЗСУ зайдуть у Луганськ, Донецьк і Севастополь: Зима - ключовий етап війни
Збройні сили України зайдуть до Луганська, Донецька та Севастополя навесні 2023 року. Ключовим етапом у війні стане зима.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter секретаря РНБО Олексія Данілова.
"6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку та Луганську", - зазначив посадовець.
Данілов вказав, що ключовим етапом Великої війни за Незалежність нашої держави стане зимовий період.
6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську. Українська зима – ключовий етап Великої війни за Незалежність. З Днем Збройних сил України! pic.twitter.com/uJfc7rWSKd— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 6, 2022
Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов запевнив, що програш Росії у війні проти України - це вже вирішене питання.
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