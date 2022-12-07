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Данилов рассказал, когда ВСУ зайдут в Луганск, Донецк и Севастополь: Зима - ключевой этап войны

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Среда 07 декабря 2022 03:18
Данилов рассказал, когда ВСУ зайдут в Луганск, Донецк и Севастополь: Зима - ключевой этап войны Фото: Секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Вооруженные силы Украины зайдут в Луганск, Донецк и Севастополь весной 2023 года. Ключевым этапом в войне станет зима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter секретаря СНБО Алексея Данилова.

"6 декабря 1919 начался Зимний поход армии УНР. 6 декабря 2022 он продолжился и закончится Украинской весной в освобожденном Севастополе, Донецке и Луганске", - отметил чиновник.

Данилов указал, что ключевым этапом Великой войны за Независимость нашего государства станет зимний период.

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов заверил, что проигрыш России в войне против Украины - это уже решенный вопрос.

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Алексей Данилов Война России против Украины
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Данилов рассказал, когда ВСУ зайдут в Луганск, Донецк и Севастополь: Зима - ключевой этап войны
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