Данилов рассказал, когда ВСУ зайдут в Луганск, Донецк и Севастополь: Зима - ключевой этап войны
Вооруженные силы Украины зайдут в Луганск, Донецк и Севастополь весной 2023 года. Ключевым этапом в войне станет зима.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter секретаря СНБО Алексея Данилова.
"6 декабря 1919 начался Зимний поход армии УНР. 6 декабря 2022 он продолжился и закончится Украинской весной в освобожденном Севастополе, Донецке и Луганске", - отметил чиновник.
Данилов указал, что ключевым этапом Великой войны за Независимость нашего государства станет зимний период.
6 декабря 1919 г. начался Зимний поход армии УНР. 6 декабря 2022 он продолжился и закончится Украинской весной в освобожденном Севастополе, Донецке и Луганске. Украинская зима – ключевой этап Великой войны за независимость. С Днем Вооруженных сил Украины! pic.twitter.com/uJfc7rWSKd— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 6, 2022
Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов заверил, что проигрыш России в войне против Украины - это уже решенный вопрос.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.