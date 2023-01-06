Данілов розповів, як світ повірив в Україну після російського вторгнення

За його словам, світ повірив в Україну. Так, ще у лютому 2022 року в Україні була партизанська війна. Тоді військові отримали на озброєння NLAW, Stinger, Javelin.

"Червень 2022 року. Оборона-контрнаступальна війна: HIMARS, MLRS, гаубиці M777, ракети Harpoon, снаряди GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS, САУ CAESAR, самохідна гаубиця AHS Krab", - написав Данілов.

Секретар РНБО заявив, що у 2023 році Україну чекає “наступальна війна:”.

"2023 рік. Наступальна війна: БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, Patriot. І багато чого іншого - менш публічного й зовсім не публічного", - написав він.

Окрім цього він анонсував четвертий етап війни, коли на Росію чекає справедливість та відплата. При цьому Україна буде розробляти свою ракетну та дронову програми.