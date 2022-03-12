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Данілов: якщо Росія переможе в Україні, то наступною буде Литва

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Київ, Субота 12 березня 2022 22:39
Данілов: якщо Росія переможе в Україні, то наступною буде Литва Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що країнам Балтії загрожує небезпека з боку Росії. У випадку її перемоги у війні проти України, наступною ціллю Путіна може стати Литва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данілова під час телемарафону.

"Що стосується ситуації з країнами Балтії та Польщею. Дійсно їм загрожує небезпека з боку РФ. Не всі це усвідомлюють в Європі. Поведінка деяких країн, наприклад Німеччини, трошечки дивна з огляду на те, що в 21 столітті відбувається на території Європи...Те, що дає наша розвідка, мова сьогодні йде про Литву", - зазначив він.

Своєю чергою секретар РНБО підкреслив, що РФ не збирається зупинятися.

"Вони мають наступну мету. Якщо вони отримають перемогу на нашій території, то наступна країна, яку захоче захопити Путін, - це буде Литва. Потім будуть інші країни Балтії, потім вони можуть дістатися до Польщі. Все це буде залежати від того, у який спосіб НАТО буде себе поводити. Сьогодні їхня поведінка дивна. Вони думають, що їх омине ця небезпека", - резюмував він.

Нагадаємо, нещодавно президент Литви Гітанас Науседа попередив держсекретаря США Ентоні Блінкена, що нездатність зупинити російську агресію в Україні призведе до глобального конфлікту.

Також стало відомо, що парламент Литви ввів суворіший надзвичайний стан у зв'язку з вторгненням РФ в Україну.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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