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Данілов: у росіян вже серйозні проблеми з великим наступом

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні продовжують фіксувати активні наступальні дії окупантів, але ЗСУ дуже потужно їх відбивають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі національного телемарафону.

"З великим наступом вже великі проблеми у них. Ми бачимо на сьогоднішній день, що те, що вони запланували та почали свій наступ", - йдеться у повідомленні.

Данілов зазначив, що росіяни просто не кажуть, що почали, але українські війська його дуже потужно відбивають.

"Той наступ, який вони планували, він вже поступово йде. Але це не той наступ, на який вони розраховували", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, що російське командування не має ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ до річниці вторгнення в Україну 24 лютого.

Раніше західні ЗМІ спрогнозували, від куди може початися великий наступ ЗСУ. Там вважають найвірогіднішим напрямком стане південь із центром у Мелітополі.

Також повідомлялося, що окупанти навряд чи зможуть піти у наступ на Запоріжжя, оскільки кинули більшість своїх сил на підготовку для атаки в Луганській області.

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