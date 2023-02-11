Данілов: у росіян вже серйозні проблеми з великим наступом

В Україні продовжують фіксувати активні наступальні дії окупантів, але ЗСУ дуже потужно їх відбивають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі національного телемарафону.

"З великим наступом вже великі проблеми у них. Ми бачимо на сьогоднішній день, що те, що вони запланували та почали свій наступ", - йдеться у повідомленні.

Данілов зазначив, що росіяни просто не кажуть, що почали, але українські війська його дуже потужно відбивають.

"Той наступ, який вони планували, він вже поступово йде. Але це не той наступ, на який вони розраховували", - додав секретар РНБО.