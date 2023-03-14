Данілов різко відреагував на "песимістичні" статті західних ЗМІ про війну

Американське видання The Washington Post опублікувало статтю про нібито песимізм та низку проблем в українській армії. Однак ця інформація не відповідає дійсності.
Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
В публікації WSJ стверджується, що якість українських військ нібито погіршилася через втрати на полі бою багатьох найдосвідченіших бійців, і це "змусило деяких українських чиновників поставити під сумнів готовність Києва до довгоочікуваного весняного наступу".
При цьому в матеріалі наводяться оцінки неназваних американських та європейських чиновників про втрати українських сил – це нібито до 120 тисяч українських солдатів вбитими та пораненими, тоді як Росія втратила приблизно 200 тисяч солдатів.
"Ми дуже уважно читали ці газети перед 24 лютого (2022 року, - ред.), коли вони всі одноголосно нам тут розповідали, що буде халепа, що у нас не буде спроможності тримати (оборону, - ред.). Вони нас вже заздалегідь записували в країну, яка програє", - нагадав секретар РНБО.
Він додав, що викладені в статті тези "не відповідають дійсності від слова зовсім".
"Так, є складна ситуація. Ми вже понад рік ведемо війну проти великої країни - великою за територією, але не за розумом. Розуміємо, що нам буде складно, з самого початку це розуміли. Ми дякуємо партнерам за підтримку, але зараз розхитувати ситуацію на території нашої країни внаслідок надання інформації, яка не відповідає дійсності, - це не зовсім приємна річ", - підкреслив Данілов.
Нагадаємо, війська РФ за місяць просунулися на 0,03% території України з величезними втратами.
Крім того, за минулу добу ЗСУ ліквідували за добу 740 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії складає 160 540 військових.
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