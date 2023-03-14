Данілов різко відреагував на "песимістичні" статті західних ЗМІ про війну

В публікації WSJ стверджується, що якість українських військ нібито погіршилася через втрати на полі бою багатьох найдосвідченіших бійців, і це "змусило деяких українських чиновників поставити під сумнів готовність Києва до довгоочікуваного весняного наступу".

При цьому в матеріалі наводяться оцінки неназваних американських та європейських чиновників про втрати українських сил – це нібито до 120 тисяч українських солдатів вбитими та пораненими, тоді як Росія втратила приблизно 200 тисяч солдатів.

"Ми дуже уважно читали ці газети перед 24 лютого (2022 року, - ред.), коли вони всі одноголосно нам тут розповідали, що буде халепа, що у нас не буде спроможності тримати (оборону, - ред.). Вони нас вже заздалегідь записували в країну, яка програє", - нагадав секретар РНБО.

Він додав, що викладені в статті тези "не відповідають дійсності від слова зовсім".

"Так, є складна ситуація. Ми вже понад рік ведемо війну проти великої країни - великою за територією, але не за розумом. Розуміємо, що нам буде складно, з самого початку це розуміли. Ми дякуємо партнерам за підтримку, але зараз розхитувати ситуацію на території нашої країни внаслідок надання інформації, яка не відповідає дійсності, - це не зовсім приємна річ", - підкреслив Данілов.