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Данилов резко отреагировал на "пессимистичные" статьи западных СМИ о войне

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Американское издание The Washington Post опубликовало статью о якобы пессимизме и ряде проблем в украинской армии. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

В публикации WSJ утверждается, что качество украинских войск якобы ухудшилось из-за потерь на поле боя многих самых опытных бойцов, и это "заставило некоторых украинских чиновников поставить под сомнение готовность Киева к долгожданному весеннему наступлению".

При этом в материале приводятся оценки неназванных американских и европейских чиновников о потерях украинских сил - это якобы до 120 тысяч украинских солдат убитыми и ранеными, тогда как Россия потеряла примерно 200 тысяч солдат.

"Мы очень внимательно читали эти газеты перед 24 февраля (2022 года, - ред.), когда они все единогласно нам здесь рассказывали, что будет беда, что у нас не будет способности держать (оборону, - ред.). Они нас уже заранее записывали в страну, которая проигрывает", - напомнил секретарь СНБО.

Он добавил, что изложенные в статье тезисы "не соответствуют действительности от слова совсем".

"Да, есть сложная ситуация. Мы уже больше года ведем войну против большой страны - большой по территории, но не по уму. Понимаем, что нам будет сложно, с самого начала это понимали. Мы благодарим партнеров за поддержку, но сейчас расшатывать ситуацию на территории нашей страны за счет предоставления информации, которая не соответствует действительности, - это не совсем приятная вещь", - подчеркнул Данилов.

Напомним, войска РФ за месяц продвинулись на 0,03% территории Украины с огромными потерями.

Кроме того, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали за сутки 740 российских солдат. Общее количество потерь русской армии составляет 160540 военных.

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