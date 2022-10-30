Данілов різко відреагував на нову "причину" виходу Росії з "зернової угоди"

"Параноїдальна маячня. Напевно, якесь осіннє загострення у представників РФ. Це просто неможливо. Кораблі, що виходять з зерном, не мають жодного відношення до процесів, що відбуваються в нашій країні (мова про війну - ред.). Те, що вони вигадують - параноїдальні речі", - наголосив Данілов.

За його словами, в окупантів зараз дуже складна ситуація, тому вони намагаються вигадати різні приводи для виходу з "зернової угоди".

"У них щодня якась нова "новела", щоб звернути увагу світу, щоб з ними почали рахуватися. Але чи можна рахуватися з терористами? Я не знаю", - додав секретар РНБО.