Данилов резко отреагировал на новую "причину" выхода России из "зерновой сделки"

"Параноидальный бред. Наверняка, какое-то осеннее обострение у представителей РФ. Это просто невозможно. Корабли, выходящие с зерном, не имеют никакого отношения к процессам, происходящим в нашей стране (речь о войне - ред.). То, что они придумывают - параноидальные вещи", - подчеркнул Данилов.

По его словам, у оккупантов сейчас очень сложная ситуация, поэтому они пытаются придумать разные поводы для выхода из "зерновой сделки".

"У них каждый день какая-то новая "новелла", чтобы обратить внимание мира, чтобы с ними стали считаться. Но можно ли считаться с террористами? Я не знаю", - добавил секретарь СНБО.