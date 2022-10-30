RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Данилов резко отреагировал на новую "причину" выхода России из "зерновой сделки"

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Версия о запуске беспилотников, которые якобы "атаковали Севастопольскую бухту 29 октября", с борта торгового судна является параноидальным бредом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Параноидальный бред. Наверняка, какое-то осеннее обострение у представителей РФ. Это просто невозможно. Корабли, выходящие с зерном, не имеют никакого отношения к процессам, происходящим в нашей стране (речь о войне - ред.). То, что они придумывают - параноидальные вещи", - подчеркнул Данилов.

По его словам, у оккупантов сейчас очень сложная ситуация, поэтому они пытаются придумать разные поводы для выхода из "зерновой сделки".

"У них каждый день какая-то новая "новелла", чтобы обратить внимание мира, чтобы с ними стали считаться. Но можно ли считаться с террористами? Я не знаю", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее стало известно, что Россия заявила о своем выходе из "зерновой сделки" якобы из-за "атаки Украины на корабли Черноморского флота при помощи БПЛА".

После этого в Минобороны РФ заявили, что такое решение было принято после того, как якобы "выяснилось, что беспилотники для атаки на Севастопольскую бухту запускали из морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОРоссийская ФедерацияАлексей ДаниловВойна России против Украины