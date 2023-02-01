Данілов різко відповів на ідею Грузії про угоду з РФ і нагадав про Саакашвілі

"Сьогодні я почув заяву президента Грузії, яка вважає, що ми підписуватимемо з Росією якісь мирні угоди. Щось там намріяла собі, що ми повинні включити туди ту частину Грузії, яку окупувала РФ у 2008 році. Але, коли я, виступаючи в березні, казав братам-грузинам, що давайте допомагайте і разом працюватимемо, то Грузія в особі цих же осіб відмовчалася, ще й зробила зауваження, що я лізу у їхні справи", - розповів він.

Секретар РНБО нагадаємо, що грузини утримують у в'язниці Саакашвілі, який є громадянином України.

"А тепер хоче причепитися до нашої перемоги і вважає, що так потрібно. Може так і потрібно, але треба по-людськи ставитися до наших громадян. Хочу нагадати, що громадянин нашої країни Саакашвілі перебуває у в'язниці, і мали б хоч якусь повагу не знущатися, а відпустити нашого громадянина до Києва", - заявив він.

При цьому Данілов додав, що не розуміє, у якому світі живуть грузини.

"Я не знаю, в якому світі вони живуть. З одного боку вони хочуть нашою кров'ю повернути собі землю, а з іншого боку вони знущаються з наших громадян. Це неприпустимо просто", - заявив він.

Нагадаємо, президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що у мирній угоді після закінчення війни Росії проти України має бути прописаний пункт про необхідність вимоги від Кремля відмовитися від окупації територій Грузії.

При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що влада Грузії публічно катує Михайла Саакашвілі, а їх кінцевою метою може бути вбивство політика.

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