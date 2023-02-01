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Данилов резко ответил на идею Грузии о соглашении с РФ и напомнил о Саакашвили

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Грузии ценой украинского народа хочет вернуть себе оккупированные Россией территории. В то же время грузинские власти издеваются над гражданином Украины Михаилом Саакашвили.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Сегодня я услышал заявление президента Грузии, которая считает, что мы будем подписывать с Россией какие-то мирные соглашения. Что-то там намечтала себе, что мы должны включить туда ту часть Грузии, которую оккупировала РФ в 2008 году. Но, когда я, выступая в марте, говорил братьям-грузинам, что давайте помогайте и будем вместе работать, то Грузия в лице этих же лиц отмолчалась, еще и сделала замечание, что я лезу в их дела", - рассказал он.

Секретарь СНБО напомним, что грузины удерживают в тюрьме Саакашвили, который является гражданином Украины.

"А теперь хочет прицепиться к нашей победе и считает, что так нужно. Может так и нужно, но надо по-человечески относиться к нашим гражданам. Хочу напомнить, что гражданин нашей страны Саакашвили находится в тюрьме, и имели бы хоть какое-то уважение не издеваться, а отпустить нашего гражданина в Киев", - заявил он.

При этом Данилов добавил, что не понимает в каком мире живут грузины.

"Я не знаю, в каком мире они живут. С одной стороны они хотят нашей кровью вернуть себе землю, а с другой стороны они издеваются над нашими гражданами. Это недопустимо просто", - заявил он.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в мирном соглашении по окончанию войны России против Украины должен быть прописан пункт о необходимо требования от Кремля отказаться от оккупации территорий Грузии.

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что власти Грузии публично пытают Михаила Саакашвили, а их конечной целью может быть убийство политика.

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Алексей ДаниловГрузияМихаил СаакашвилиВойна России против Украины