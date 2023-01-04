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Данілов різко прокоментував позицію Шольца щодо передачі Україні танків Leopard 2

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Якщо канцлер ФРГ Олаф Шольц хоче, щоб німці воювали з росіянами під Берліном на німецьких танках, може й надалі продовжувати свої ігри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Якщо пан Шольц хоче, щоб німці воювали під Берліном і під Штудгартом на німецьких танках із росіянами - то він може й надалі продовжувати цю гру, проводити соціологічні дослідження там, потрібно нам давати танки чи не потрібно", - сказав Данілов, коментуючи дискусію, що триває в Німеччині, про можливість поставок танків Leopard 2 без ризику викликати реакцію Росії і стати стороною конфлікту.

Він також зазначив, що решта західних партнерів активізує підтримку України у захисті від російської агресії, розуміючи глобальність конфлікту.

"Виклики для Європи - вони величезні, і ті країни, які це розуміють - вони нам допомагають на 150%. Ті країни, які починають потихеньку прозрівати, що цим потрібно займатися, вони теж почали рухатися", - додав секретарь РНБО.

Нагадаємо, нещодавно канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина не буде в односторонньому порядку передавати Україні танки західного зразка і ця умова збережеться і в наступному році.

Пізніше у Німеччині заявили, що не планують самостійно діяти щодо надсилання танків Leopard Україні, оскільки це робиться в координації з іншими партнерами по НАТО.

Також раніше ми писали, що у Бундестазі критикують Шольца за позицію щодо передачі танків Leopard 2 Україні.

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Олексій ДаніловОлаф Шольц