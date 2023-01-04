Данилов резко прокомментировал позицию Шольца по передаче Украине танков Leopard 2

"Если господин Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штудгартом на немецких танках с россиянами - то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования там, нужно нам давать танки или не нужно", - сказал Данилов, комментируя дискуссию, продолжающуюся в Германии о возможности поставок танков Leopard 2 без риска вызвать реакцию России и стать стороной конфликта.

Он также отметил, что остальные западные партнеры активизируют поддержку Украины в защите от российской агрессии, понимая глобальность конфликта.

"Вызовы для Европы - они огромные, и те страны, которые это понимают - они нам помогают на 150%. Те страны, которые начинают потихоньку прозревать, что этим нужно заниматься, они тоже начали двигаться", - добавил секретарь СНБО.