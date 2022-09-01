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Данилов резко ответил на то, что России якобы хватит ресурсов для победы

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В России должно хватить ресурсов для репараций и контрибуций, а не для якобы победы над Украиной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт секретаря СНБО Алексея Данилова.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что России якобы хватит ресурсов для того, чтобы завершить войну в Украине победой.

"Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы - ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных", - заявила Матвиенко.

Реакция Данилова

"Валентине Матвиенко. "Рабыне, подножке, грязи Москвы", человеку без чести, проклятой своей Родиной, стоит помнить: в России должно хватить только одного ресурса - на выплаты репараций и контрибуций Украине, на массовые захоронения своих военных и справедливость приговора Гаагского трибунала", - пишет Данилов.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Данилов назвал решающие отличия Украины от РФ на фоне войны.

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