Данілов різко відповів на те, що Росії нібито вистачить ресурсів для перемоги

В Росії повинно вистачити ресурсів для репарацій й контрибуцій, а не для нібито перемоги над Україною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт секретаря РНБО Олексія Данілова.

Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що Росії нібито вистачить ресурсів для того, щоб завершити війну в Україні перемогою.

"Не викликає сумнівів, що в нас вистачить ресурсів для перемоги - ресурсів не лише матеріальних, а й інтелектуальних, моральних", - заявила Матвієнко.

Реакція Данілова

"Валентині Матвієнко. "Рабі, подножці, грязі Москви", людині без честі, проклятій своєю Батьківщиною, варто пам’ятати: Росії має вистачити тільки одного ресурсу - на виплати репарацій і контрибуцій Україні, на масові поховання своїх військових і на справедливість вироку Гаазького трибуналу", - пише Данілов.