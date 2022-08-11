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Данилов о решении Эстонии: РФ должна быть в карантине, пока не излечится от мании величия

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине отреагировали на принятие решения Латвией, признать РФ государством-спонсором терроризма и правительством Эстонии, закрыть въезд россиянам с шенгенскими визами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу секретаря СНБО Алексея Данилова.

Данилов заявил о благодарности властям в Латвии и Эстонии, за законодательные и юридические инициативы, которые касаются наказания России за ее вторжение в Украину.

"Россия должна находиться в режиме полного карантина, пока не излечится от мании величия и комплекса недоимперскости", - заявил секретарь СНБО.

Данилов считает, что силы обороны Украины помогут РФ "выработать иммунитет к российскому штамму фашизма".

Напомним, что сейм Латвии признал Россию страной-спонсором терроризма.

Также в Эстонию запретила въезд россиянам с шенгенскими визами.

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