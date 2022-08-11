Данілов про рішення Естонії: РФ має бути в карантині, доки не вилікується від манії величі
В Україні відреагували на прийняття рішення Латвією, визнати РФ державою-спонсором тероризму та урядом Естонії, закрити в’їзд росіянам з шенгенськими візами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку секретаря РНБО Олексія Данілова.
Данілов заявив про подяку владі в Латвії та Естонії, за законодавчі та юридичні ініціативи, які стосуються покарання Росії за її вторгнення в Україну.
"Росія має знаходитись в режимі повного карантину, доки не вилікується від манії величі й комплексу недоімперськості", - заявив секретар РНБО.
Данілов вважає, що сили оборони України допоможуть РФ "виробити імунітет до російського штаму фашизму".
Нагадаємо, що сейм Латвії визнав Росію країною-спонсором тероризму.
Також в Естонію заборонила в'їзд росіянам з шенгенськими візами.
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